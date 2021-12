Roma-Inter, Inzaghi sugli infortunati: “Ecco come stanno Correa e Lautaro”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 all’Olimpico contro la Roma: ecco la situazione infortunati

Simone Inzaghi non può che essere soddisfatto dopo il 3-0 meritato in casa della Roma, lasciata senza appello.

“Abbiamo fatto un’ottima gara per sviluppi di gioco, vincere 3-0 all’Olimpico non era scontato, la Roma fino ad ora in casa aveva perso solo col Milan. I ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla nel migliore dei modi. Le prestazioni sono sempre state elevate, poi passare il girone di Champions con un turno di anticipo e battere il Napoli ti dà consapevolezza e autostima in più. Dobbiamo continuare così sapendo che ci sono tantissime insidie, come i problemi muscolari. Dobbiamo averne il meno possibile”.

Roma-Inter, Simone Inzaghi: “Questi giocatori sono straordinari”

Inzaghi è raggiante e ringrazia i suoi giocatori per la grande disponibilità al sacrificio: “Non avevo conosciuto personalmente questi giocatori, sono straordinari, quello che gli chiediamo fanno nel migliore dei modi. Poi hanno capacità innate, ho la fortuna di allenarli, abbiamo fatto una bella striscia, avevamo un po’ di ritardo e ne abbiamo ancora”. Sulla partita: “Avevamo preventivato che la Roma giocasse in questo modo o anche a quattro, ma l’avevamo preparata in un determinato modo, per venire e giocare la palla con personalità e i ragazzi sono stati bravissimi a farlo”.

Capitolo infortunati: “Dobbiamo vedere come escono i giocatori dalla partita, quello più preoccupante è Correa. Era in continua crescita, ha fatto benissimo anche oggi e sarà da valutare. Come de Vrij e Lautaro, che mi aveva dato disponibilità perché ha una voglia incredibile, ma non aveva ancora recuperato e abbiamo preferito non rischiare. Speriamo che ci sia per martedì. Sicuramente non recupereremo Darmian e Ranocchia”. Chiusura sulla super sfida di martedì col Real Madrid: “Andremo a giocarcela sapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante con la qualificazione anticipata, è un motivo d’orgoglio, ma ora ci sono due punti di distacco, ce la giocheremo sperando di recuperare più giocatori possibili. Stasera arriveremo a mezzanotte inoltrata, domani defaticante e poi lunedì ancora in aereo. Dovremo gestire le forze fisiche e soprattutto mentali”.