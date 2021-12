PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-SALERNITANA 2-0: Kessie dominante, Saelemaekers-Florenzi ispirati

Pagelle e tabellino di Milan-Salernitana, match valido per la sedicesima giornata di Serie A

Il Milan chiude il primo tempo senza affanni con un doppio vantaggio, siglato Kessie, tra i migliori in campo, e Saelemaekers.

Nella ripresa Pioli cambia, facendo riposare Leao e TheoHernandez, ma le occasione per trovare altri gol non mancano. La sua squadra gestisce, con la Salernitana, che fa poco per rendersi pericolosa.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Partita da spettatore per il portiere francese mai chiamato ad una parata dagli avversari. Solo al 90′ sporca i guantoni alzando in corner un tiro di Jaroszynski.

Florenzi 7 – Finalmente si vede in campo il miglior Florenzi. Puntuale nell’accompagnare l’azione. Diversi spunti degni di nota e cross di qualità. La Salernitana in avanti è poca cosa e lui non fatica mai dietro.

Tomori 6,5 – Partita sotto controllo per l’inglese mai messo in difficoltà. Un buon allenamento in vista del Liverpool.

Romagnoli 6,5 – Il capitano rialza la testa dopo le difficoltà contro il Sassuolo. Tutto facile per lui ma era ciò che ci voleva per poter chiudere il 2021 da protagonista.

Hernández 6 – Fa sentire la sua presenza in avanti ma rispetto ad altre volte è spesso impreciso. Dal 60′ Ballo-Toure 6 – Entra bene in campo, con ottimi spunti in fase offensiva.

Bakayoko 6 – Parte bene, dominando fisicamente contro i suoi avversari. Dopo l’ammonizione sembra giocare con il freno a mano tirato. Dal 45′ Bennacer 6 – I fastidi di labirintite sono alle spalle, l’algerino entra per controllare il match ma ci mette anche qualità quando serve con i giri giusti un gran passaggio che manda in porta Brahim Diaz.

Kessie 7,5 – Pronti via e trova il gol su uno spunto di Leao. Attacca più di altre volte l’area di rigore avversaria e sfiora così il raddoppio nel finire del primo tempo ma anche nel secondo temp. A centrocampo oggi pomeriggio ha davvero vita facile. Applausi convinti di San Siro. Dal 79′ Tonali s.v.

Saelemaekers 7 – Il belga forse sentirà la pressione di Junior Messias. Pressione che sembra, però, fargli bene visti i risultati di oggi. Fra un gran gol di sinistro ed è sempre nel vivo della manovra offensiva.

Diaz 6,5 – Conferma i passi avanti mostrati contro il Genoa. Partecipa in maniera produttiva alla fase offensiva, come in occasione del gol di Saelemaekers e dell’assist che manda in porta Junior Messias. Non serve accelerare più di tanto per essere pericoloso.

Leao 6,5 – Da una sua iniziativa sulla sinistra nasce il gol del vantaggio del Milan. Non è continuo nelle sue azioni, come nella prima parte della stagione, ma risulta comunque decisivo. Dal 45′ Messias 6,5 – Ha sempre più consapevolezza di se. Il brasiliano mette in mostra le sue capacità. Belec gli nega la gioia del gol. Che bella l’intesa con Brahim Diaz.

Pellegri s.v Dal 15′ Rade Krunic 6,5 – Nel primo tempo va vicino al gol con un gran destro che trova attento Belec. Anche in un ruolo non suo come quello di centravanti mette in campo le sue caratteristiche (fisicità e grinta) ma anche qualità come il tacco smarcante per Saelemaekers

All. Pioli 7 – Il suo Milan fa quello che sperava. Gioca bene a calcio, con la giusta intensità e batte la Salernitana senza mai soffrire. Pioli così sorride, avendo potuto lasciare in panchina Ibrahimovic.

SALERNITANA

Belec 6,5 – Non può nulla in occasioni dei gol subiti. Si fa trovare pronto su Krunic e si supera su Junior Messias, risultando così il migliore dei suoi.

Veseli 5,5 – Il primo gol nasce da un affondo sulla sua fascia di Leao, che non riesce a contenere. Anche con Theo dalle sue parti non è per nulla facile così come con Ballo e Saelemaekers.

Gyombér 5 – La difesa della Salernitana, nonostante il Milan non presenti i suoi pesi massimi, fatica tantissimo. Così affonda anche il numero 23 di Colantuono.

Bogdan 5 – Appare lento e spesso impacciato. Contro il Milan non era facile portare a casa la pagnotta.

Ranieri 5,5 – Chiamato più a difendere che ad attaccare, non riesce a mostrare le sue qualità. Oggi si trova di fronte un ispirato Florenzi. Dal 79′ Jaroszynski s.v.

Zortea 5 – E’ l’unico a calciare in porta, anche se debolmente, nel corso del primo tempo. Fa poco altro. Si fa saltare troppo facilmente da Leao in occasione del primo gol.

Di Tacchio 5 – Fa davvero poco per mettersi in mostra contro un Milan che oggi appare concentrato. Dal 45′ Kastanos 5,5 – Con i rossoneri in controllo totale del gioco non riesce ad emergere.

Coulibaly 5,5 – Non riesce a far valere la propria fisicità con il centrocampo del Milan.

Schiavone 6 – E’ il centrocampista della Salernitana che più lotta in mezzo campo, riuscendo così a far meglio rispetto ai compagni

Ribery 5 – La forma non è delle migliori è si vede. La sua classe oggi non la mette in mostra ma esce comunque tra gli applausi di San Siro. Dal 60′ Djuric 5,5 – Qualche spizzata di testa e nulla più per l’undici campano

Simy 5,5 – Stilisticamente non è bello da vede ma fa meglio del compagno di reparto, provando a lottare su ogni pallone. Dal 60′ Bonazzoli 5 – Non entra in partita, perdendosi tra le maglie nere del Milan

All. Colantuono 5 – Difficile riuscire a salvare una squadra così. Molti giocatori non sembrano pronti per la categoria e il mister non tira fuori il coniglio dal cilindro ma non è per nulla facile

Giua 6 – Partita facile da gestire, con solo due cartellini estratti. Forse ce ne sarebbero potuti essere un altro paio ma va bene così.

TABELLINO

MILAN-SALERNITANA 2-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bakayoko, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leao; Pellegri. A disp.: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Bennacer, Krunić, Messias, Tonali; Ibrahimović, Maldini. All.: Pioli.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyömbér, Bogdan, Ranieri; Zortea, Di Tacchio, Coulibaly; Schiavone; Ribéry, Simy. A disp.: Guerrieri, Fiorillo; Delli Carri, Jaroszyński; Capezzi, Obi, Kastanos, Kechrida; Bonazzoli, Djurić, Vergani. All.: Colantuono.

Arbitro: Giua di Olbia.

GOL: 5′ Kessie (M), 18′ Saelemaekers

AMMONITI: 24′ Bakayoko (M), 14′ Di Tacchio (S)

ESPULSI: