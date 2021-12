DIRETTA Serie A, Napoli-Atalanta 0-1 | Malinovskyi porta in vantaggio gli ospiti LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Il Napoli e l’Atalanta si sfidano nel terzo anticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A, in un big match che può voler dire molto in chiave scudetto.

Da un lato i partenopei dello squalificato Spalletti hanno bisogno di tornare al successo dopo il mezzo passo falso contro il Sassuolo per rispondere al Milan e riprendersi la testa della classifica. Dall’altro i bergamaschi di Gasperini puntano a restare imbattuti in trasferta e centrare una vittoria che rilancerebbe la candidatura dei nerazzurri anche per il tricolore. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta

Napoli (3-4-1-2): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Elmas, Mario Rui; Zielinski; Lozano, Mertens. All: Spalletti

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All: Gasperini

CLASSIFICA: Milan* punti 38, Inter* 37, Napoli 36, Atalanta 31, Roma* 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 22, Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana* 8.

*una partita in più