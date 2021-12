Calciomercato, l’infortunio è grave | Juventus, svolta per De Ligt

Il calciomercato potrebbe portare de Ligt lontano dalla Juventus. Assalto immediato al centrale dopo il grave infortunio

La Juventus è sicuramente a caccia di rinforzi per completare la squadra. Ma non sarà solo questione di entrate, nel prossimo calciomercato.

Il club bianconero, infatti, potrebbe mettere a segno anche delle uscite di livello, se le condizioni dovessero essere quelle richieste e se a collimare fosse anche la volontà del calciatore. E in tal senso, restano i dubbi sul futuro di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese piace non poco a diversi club di livello internazionale. Tra questi, potrebbe emergerne uno in particolare: stiamo parlando del Tottenham. E un evento negativo potrebbe accelerare la volontà di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Biasin gela i tifosi bianconeri: “Niente Juventus, va all’estero”

Calciomercato Juventus, il Tottenham all’assalto di de Ligt con il ko di Romero

È notizia delle ultime ore il grave infortunio di Cristian Romero in Nazionale che cambia per forza di cose gli scenari all’interno del Tottenham. Il difensore starà ai box per almeno due mesi e ha già terminato, dunque, il suo 2021 sul campo. Conte potrebbe correre ai ripari chiedendo l’arrivo di un centrale di prim’ordine sulla scena internazionale: un profilo corrispondente, come si legge su ‘calciomercatonews.com’, proprio a quello di de Ligt. La valutazione dell’ex Ajax resta molto alta, ma gli Spurs potrebbero fare uno sforzo per arrivare all’olandese. Out Romero, il futuro potrebbe essere di de Ligt: Conte spinge per l’acquisto immediato.