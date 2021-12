CMIT TV | Biasin gela i tifosi bianconeri: “Niente Juventus, va all’estero”

Fabrizio Biasin è intervenuto nella diretta della Tv di Calciomercato.it delle ore 14. Tra gli argomenti trattati, il mercato della Juventus

Fabrizio Biasin è intervenuto nella diretta delle 14 di CMIT TV. Uno degli argomenti trattati è stato il calciomercato della Juventus, attesa protagonista nella finestra invernale ormai alle porte.

Tante le domande per il giornalista di ‘Libero’, compresa una su Dusan Vlahovic. Come ormai arcinoto, il bomber serbo della Fiorentina è il prescelto dei bianconeri per rinforzare il reparto avanzato. La Juve potrebbe provarci già a gennaio qualora riuscisse a piazzare uno-due esuberi. Il giocatore scelto per fare cassa è Kulusevski, che ha pretendenti in Premier (su tutte l’Arsenal, molto interessata anche a Vlahovic) e una valutazione di 35 milioni.

Calciomercato Juventus, Biasin: “Vlahovic andrà all’estero”

A precisa domanda sul possibile approdo del classe 2000 a Torino, a gennaio o comunque in estate, Biasin ha risposto cos’: “Non vedo Vlahovic alla Juve, per me il suo futuro sarà all’estero”.