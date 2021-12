Calciomercato, tregua a tempo Cristiano Ronaldo-Rangnick: gli scenari

Cristiano Ronaldo e Rangnick insieme ‘per forza’ al Manchester United, ma non per molto: il futuro del portoghese

Il ‘nuovo corso’ del Manchester United parte ufficialmente oggi. Dopo l’addio di Solskjaer e l’interregno di Carrick, si insedia Ralf Rangnick, chiamato a risollevare, almeno nei prossimi sei mesi, le sorti dei ‘Red Devils’.

Una sfida difficile ma affascinante, che intriga il manager tedesco. Nella sua conferenza stampa di esordio, stamani, ha insistito molto sulla necessità di lavorare giorno dopo giorno, senza lasciarsi condizionare dal mercato e da altri elementi esterni. Rangnick ha anche teso una mano a Cristiano Ronaldo, spiegando di doversi adattare ai giocatori in rosa. Lo stesso ha fatto il portoghese, che poco fa, su Instagram, ha salutato Carrick e ha dato il benvenuto al tedesco. Gli scenari futuri, però, sono tutti da valutare. Alla CMIT TV abbiamo già parlato di quale potrebbe essere il destino di Cristiano Ronaldo con l’avvento di Rangnick.

Cristiano Ronaldo, ancora sei mesi allo United: e dopo?

Viste le dichiarazioni del nuovo manager sul mercato di gennaio e sulla difficoltà di colpi multimilionari, un addio a gennaio di CR7 appare difficile. Il ramoscello d’ulivo teso al portoghese intende coinvolgerlo il più possibile almeno fino al termine della stagione. Rangnick, storicamente, tende a puntare sui giovani, ma c’è un precedente: allo Schalke 04, aveva ritagliato un ruolo importante a Raul, giocatore ancora di classe cristallina nonostante si avviasse verso la fine della carriera. Con lui, lo spagnolo era stato praticamente sempre titolare. Cristiano Ronaldo, nel 4-4-2 molto offensivo di Rangnick, proprio come Raul ai tempi dello Schalke potrebbe agire da seconda punta nominale senza troppi compiti particolari, ma con un peso specifico evidente nella manovra offensiva.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, United come la Juventus: i dubbi su CR7

Questo fino a giugno. Poi? Da capire come si svilupperà la convivenza tra i due e come finirà la stagione dello United. Quali obiettivi raggiungeranno i ‘Red Devils’ e se Rangnick resterà effettivamente per soli sei mesi oppure allungherà la sua permanenza. Ronaldo potrebbe andare a caccia di una nuova, ultima, grande avventura. Impossibile non pensare al Psg, unico club europeo che potrebbe assecondare le sue richieste. Ma occhio anche all’eventualità MLS. In tutto questo, sullo sfondo, rimane il suo coinvolgimento, sebbene laterale, nel caso plusvalenze che riguarda la Juventus. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce oggi che il suo agente, Jorge Mendes, potrebbe essere convocato a Torino per dei chiarimenti.