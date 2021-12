Serie A e Decreto Crescita | Calcagno: “Preservare la parità competitiva”

Il Presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno ha parlato del Decreto Crescita: “Preservare la parità competitiva del nostro movimento”

Tiene banco la discussione sul Decreto Crescita e sull’impatto che ha sul movimento calcistico italiano: ne ha parlato anche il Presidente dell’Assocalciatori.

Umberto Calcagno ha dichiarato: “Condividiamo lo spirito dell’emendamento del senatore Nannicini. Non vogliamo diminuire il valore del campionato, ma dobbiamo preservare la parità competitiva tra gli atleti e la base del nostro movimento”. Il Presidente dell’AIC ha aggiunto: “Questa norma crea forti distorsioni per gli italiani. Oggi in Serie A il 60% del minutaggio in campo appartiene a tesserati non selezionabili per le nostre nazionali”.