Inter, da Vidal a Bastoni e de Vrij: le ultime da Appiano

Inter, le ultime dalla Pinetina all’indomani della vittoria contro lo Spezia e in vista del big match dell’Olimpico contro la Roma di Mourinho

In casa Inter la testa è già alla sfida contro la Roma incerottata del grande ex Mourinho, in programma sabato ore 18 allo stadio ‘Olimpico’. Per Inzaghi le buone notizie arrivano da Arturo Vidal e Alessandro Bastoni: il cileno ha già smaltito la botta al piede rimediata nel finale della gara di ieri contro lo Spezia. Gara che il secondo, a causa di gastroenterite, non ha nemmeno giocato. Le ultime da Appiano lo danno comunque verso il completo recupero per l’incontro coi giallorossi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte scatenato: soffia anche lui alla Juventus

Restando in difesa, difficilmente de Vrij (che come Bastoni oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra) tornerà a disposizione di Inzaghi per la partita dell’Olimpico. Alle prese con un risentimento da tre settimane, l’olandese dovrebbe rientrare martedì a Madrid contro il Real, anche se una decisione definitiva verrà presa domani dopo la rifinitura.