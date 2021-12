Le pagelle di Lazio-Udinese: Milinkovic stratosferico, super Beto, ma un Patric in versione horror. I voti del match

Le pagelle di Lazio-Udinese (4-4), match che ha chiuso il programma della quindicesima giornata di Serie A.

LAZIO (4-3-3)

Reina 5,5 – Prende gol ad ogni tiro in porta subìto.

Lazzari 4,5 – Primo tempo di affanno totale, gli avanti dell’Udinese gli fanno girare la testa.

Patric 3 – Due gol sono colpa sua, prende un rosso folle un minuto dopo il 3-3. Imbarazzante.

Acerbi 6 – Primo tempo da horror, poi il gol del 4-3.

Hysaj 5,5 – Da una sua giocata nasce il gol del provvisorio 2-3.

Milinkovic 7 – Mezzora deludente, poi un gol strepitoso e una serie di sponde eccezionali. Ha anche difeso alla grande nel finale.

Cataldi 6 – Primo tempo così così, Mal supportato dai compagni. Cresce nella ripresa. Dal 78′ Zaccagni 5 – Ingenuamente commette il fallo da cui nasce il 4-4 dell’Udinese: a minuto 98 non si può perdonare.

Luis Alberto 5 Abulico, si mangia un gol al volo e non difende mai. Dal 64′ Basic 6,5 – Entra con ottimo piglio e sforna un ottimo assist per Acerbi. Dal 60′ Radu 6,5 – Entra alla grande, difendendo bene e salvando la Lazio in più di una circostanza.

Felipe Anderson 6 – Solo una giocata per il gol dell’1-2 di Immobile, poi troppo poco.

Immobile 6,5 – Lotta, segna, fa segnare Pedro, poi viene servito in ritardo da Milinkovic. Sarebbe stato il 5-3.

Pedro 6,5 – Primo tempo difficile, poi il gol e una ripresa da veterano.

All. Sarri 5,5 – Primo tempo da incubo, poi la reazione superba, infine il 4-4 che sa di sconfitta. Bisogna lavorare sulla difesa.

UDINESE (4-4-2)

Silvestri 6 – Non ha colpe sui 4 gol subìti, il destro di Pedro è ravvicinato e gli piega le mani

Perez 6 – Due anticipi sontuosi su Immobile, se la cava bene pur non giocando da un po’.

Becao 6,5 – Sempre puntuale negli anticipi su Immobile. Esce a 15′ dalla fine per infortunio. Dal 76′ Nuytinck SV

Samir 5,5 – Un po’ goffo in qualche circostanza, nella ripresa va in affanno. Dall’87 FORESTIERI SV

Udogie 6 – Un treno nel primo tempo, ripresa in netto calo.

Jajalo 7 – Domina a centrocampo con geometrie sopraffine, e fornisce l’assist per il primo gol di Beto. Cala alla distanza. Dal 64′ Arslan 7 – Entra bene in partita e come lo scorso anno segna alla Lazio. Questa volta è il gol del 4-4 al minuto 99.

Walace 5,5 – Primo tempo di pregevole fattura con ottima fisicità, nella ripresa è un fantasma e a fine gara viene espulso per qualche gesto scomposto verso la panchina della Lazio.

Molina 5,5 – Segna il gol del 3-1 accompagnando l’azione di Deulofeu, poi si fa cacciare in modo ingenuo nella ripresa.

Deulofeu 7 – Uomo ovunque per un’ora, si prende la squadra sulle spalle e negli spazi è imprendibile. Dal 75′ Soppy 6,5 – Ingresso decisivo, sulla corsia destra mette in crisi la retroguardia laziale.

Success 6,5 – Infastidisce Cataldi e Patric, da un suo contrasto e un suo assist nasce il raddoppio di Beto. Dal 63′ Pussetto 5,5 – In ombra, quando entra è vivace ma poco concreto.

Beto 8 – Fa reparto da solo, segna due gol strepitosi, il secondo è un mix di tecnica e velocità. Nel secondo tempo è troppo isolato e fa fatica.

All. Gotti 7 – 4 gol alla Lazio e una prima ora di gioco stellare per la sua Udinese. Per il secondo anno consecutivo viene a Roma e mette in crisi la difesa della Lazio.