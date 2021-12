Lazio-Udinese, contestazione dei tifosi: il messaggio a Sarri

Nel corso del match tra Lazio e Udinese, i tifosi biancocelesti hanno contestato l’atteggiamento della squadra: il messaggio a Sarri

I biancocelesti continuano ad avere problemi in difesa, anche contro i friulani sono stati tre i gol subiti nei primi 45′: i tifosi dagli spalti hanno ‘consigliato’ Maurizio Sarri.

Il sostengo alla squadra non è mancato per tutti i 90 minuti, ma neanche i cori di disappunto. «Tirate fuori…» gli attributi. «C’avete rotto…». E ancora «Non vogliono gioca’, mister facce entra’». Così hanno urlato a gran voce i tifosi della Lazio presenti all’Olimpico durante il match contro l’Udinese. «Vogliamo 11 leoni» si sente dalla Nord in una fredda e piovosa serata di dicembre. Allo stadio ci sono poco più di 7mila spettatori che non hanno gradito i 3 gol dei friulani e l’atteggiamento di Immobile e compagni