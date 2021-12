Diretta Torino-Empoli | Formazioni ufficiali e cronaca live

Torino-Empoli è uno dei due posticipi della quattordicesima giornata di Serie A che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Scatta l’operazione sorpasso in casa Torino. Impegnata nel primo posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, la squadra allenata da Juric ospita l’Empoli, avanti di due punti in classifica. In caso di successo, i Granata scavalcherebbero di un punto i ragazzi di Andreazzoli, reduci dalla bella vittoria in rimonta contro la Fiorentina. Una missione che i padroni di casa dovranno affrontare senza capitan Belotti, vittima di una lesione muscolare di secondo grado. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Torino-Empoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Aina, Lukic, Pobega, Singa; Praet, Brekalo; Sanabria. All.: Juric.

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Parisi; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Di Francesco. All.: Andreazzoli.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 36, Milan 35, Inter 34, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio* 21, Verona 20, Empoli* 19, Sassuolo 19, Torino* 17, Udinese* 15, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.

*una partita in più