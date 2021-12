CMIT TV | Mourinho e l’allarme Zaniolo: futuro incerto? Ecco la verità

Le parole di Mourinho su Zaniolo hanno senza dubbio colto di sorpresa l’ambiente Roma: ecco come stanno le cose

Dopo il match con il Bologna, Jose Mourinho ha parlato con toni sorprendenti e ovviamente polemici di Nicolò Zaniolo, consigliandogli addirittura pubblicamente di lasciare la Serie A e quindi la Roma.

ZANIOLO E Le Parole di Mourinho: Quale Sarà il Suo FUTURO

Watch this video on YouTube

Il portoghese ha dichiarato, pur andando contro i propri interessi, che il numero 22 giallorosso dovrebbe andare a giocare all’estero, dal momento che in Italia per lui è diventato praticamente impossibile. Zaniolo piace a tanti, alla Juve come all’estero e in particolar modo in Premier League. Ecco la verità dietro le parole dello Special One.