Il pesante infortunio di Simon Kjaer costringe il Milan a tornare sul mercato: Maldini avrebbe già scelto il sostituto ideale

La sfida contro il Genoa ha lasciato un pesante fardello: l’infortunio di Simon Kjaer. Stefano Pioli dovrà fare a meno del centrale danese per diverso tempo.

Come rivelato in esclusiva su ‘Calciomercatonews.com’, Paolo Maldini avrebbe individuato in Yerri Mina il sostituto ideale di Kjaer: ecco la strategia del Milan per il colpo in difesa.