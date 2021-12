La Juventus si aggrappa a Dybala: la firma slitta per un motivo

Paulo Dybala sempre più centrale nel progetto della Juventus. Rinnovo blindato per il numero dieci ma slitta per un motivo

La Juventus s aggrappa a Paulo Dybala in questo momento difficile tra risultati deludenti in campo e la spada di Damocle dell’inchiesta sul caso plusvalenze.

Il numero dieci è tornato a trascinare la squadra bianconera nella trasferta di Salerno ed è sempre più leader anche dello spogliatoio oltre alle magie regalate in campo. Il futuro della ‘Joya’ a Torino non è in discussione, anche se per il rinnovo bisognerà ancora aspettare malgrado tra le parti sia stata trovata un’intesa di massima per a firma.

Calciomercato Juventus, Dybala blindato: il caos plusvalenze fa slittare il rinnovo

La vicenda plusvalenze pone infatti al momento il focus sulle questioni extra campo, con la dirigenza della Continassa al completo impegnata sul fronte legale nella delicata ‘partita’ che vede coinvolta la società preseduta da Andrea Agnelli. Da sistemare gli ultimi dettagli della lunga telenovela, dove sono da escludere comunque colpi di scena per il nuovo contratto (presumibilmente fino al 2026 a circa 10 milioni a stagione) di Dybala.

Il fantasista argentino classe ’93 resta al centro del progetto bianconero, con Allegri che ha dato ancora più responsabilità al vice capitano della ‘Vecchia Signora’. L’inchiesta rallenta la fumata bianca definitiva, ma non mette in discussione la centralità dell’ex Palermo nella squadra torinese. Intanto, Dybala e pronto a prendere per mano la Juve e trascinarla fuori dalla tempesta.