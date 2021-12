Giudice sportivo, le decisioni dopo gli anticipi: due squalificati e ammende per tre club

Giudice sportivo, le decisioni dopo i quattro anticipi della 15esima giornata: due giocatori squalificati e ammende per tre club

Dopo i quattro anticipi della 15esima giornata giocati ieri, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni. Sono due i giocatori squalificati che saranno costretti a saltare la 16esima giornata, entrambi perché diffidati e sanzionati con la quinta ammonizione.

Si tratta del gallese Ethan Ampadu del Venezia e del gambiano della Sampdoria Omar Colley. I due giocatori salteranno quindi le sfide rispettivamente contro Verona e Lazio. Verona che risulta poi essere una delle quattro società che dopo la giornata di ieri hanno ricevuto un’ammenda da parte del Giudice Sportivo. Per i veneti ammenda di 10 mila euro per aver intonato, al 5′ del secondo tempo, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei supporters del Cagliari. Ammende anche per Juventus e Salernitana. Entrambe di 3 mila euro per aver tardato l’inizio della gara di circa 4 minuti. Per il club campano, ulteriore ammenda di 5 mila euro per il lancio in campo di oggetti di varia natura da parte dei tifosi amaranto nel corso del primo tempo.