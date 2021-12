Sfida fondamentale nella corsa scudetto, Sassuolo-Napoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Solo in vetta grazie alla roboante vittoria contro la Lazio, il Napoli fa visita oggi al Sassuolo, la squadra che gli ha regalato il primato sconfiggendo domenica scorsa il Milan. Con un Matteo Politano (guarito dal Covid) in più, Luciano Spalletti va a caccia di altri tre punti per continuare a sognare. Dopo aver già sconfitto rossoneri e Juventus, mister Dionisi spera di tener fede al vecchio adagio del “non c’è due senza tre” e di fare lo sgambetto ad un’altra big di Serie A. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.: Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All.: Spalletti.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta* 31, Roma 25, Fiorentina* 24, Juventus *24, Lazio 21, Bologna 21, Verona* 20, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria* 15, Venezia* 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari* 9; Salernitana 8.

*una partita in più