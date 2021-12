Calciomercato Juventus, no allo scambio e ultimatum per l’attaccante

Calciomercato Juventus, la situazione per un obiettivo in attacco si infiamma: le ultime in chiave bianconera

La Juventus prova a guardare alle ultime gare del 2021 con un po’ di ottimismo. I bianconeri rilanciano l’andatura con la vittoria con la Salernitana e vogliono provare ad approfittare di un calendario favorevole in campionato per accorciare le distanze dalle prime posizioni.

L’obiettivo è arrivare a gennaio nelle migliori condizioni possibili, a quel punto Allegri attende qualche rinforzo di spessore per rilanciarsi ulteriormente nella seconda metà della stagione. Bianconeri che guardano a possibili colpi nell’immediato ma anche a quanto potrà succedere in estate, le strategie sono già in atto. Da questo punto di vista, arrivano dalla Spagna notizie interessanti su un obiettivo per l’attacco.

Calciomercato Juventus, futuro Dembele: il Barcellona al braccio di ferro

Si tratta di Ousmane Dembele, che è nel mirino già da diverso tempo. Il francese, come noto, è in scadenza di contratto con il Barcellona. La situazione tra lui e il suo club si fa sempre più tesa e i bianconeri attendono sviluppi. Se non per gennaio, quantomeno per l’estate, per provare un colpo a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la richiesta monstre non spaventa: ottimismo per il colpo gratis

In corso un vero e proprio botta e risposta senza esclusione di colpi tra le parti, in Catalogna. Il Barcellona avrebbe avanzato un ultimatum all’attaccante, stando al ‘Mundo Deportivo’, intimandogli di accettare l’offerta di rinnovo entro il 15 dicembre. Dall’altra parte, l’entourage di Dembele, stando a quanto riportato da ‘Sport’, replica facendo sapere che a gennaio non sarà ascoltata nessuna proposta di trasferimento e nemmeno l’ingresso in eventuali scambi. Nel caso in cui l’accordo economico non venga trovato, l’intenzione è arrivare al termine della stagione in blaugrana per poi andar via a zero. Scenario che la Juventus gradirebbe.