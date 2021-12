PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-ROMA: Dominguez totale. Caos Pairetto

All. : Mihajlovic 7,5: il suo Bologna gioca una partita ottima, soprattutto dal punto di vista della qualità. Il palleggio a un tocco, la circolazione di palla sempre precisa e coi giri alti è la cosa che forse più gli è piaciuta. Soffre il giusto, non calcia tanto in porta ma crea diversi presupposti. Altro scalpo prestigioso e vola in classifica. Inizio incredibile.

Arnautovic 6: peccato davvero per l’infortunio, fino a quel momento era stato uno dei migliori, perno di ogni azione a cucire i reparti. Dal 15′ Sansone 6: non indimenticabile, per quanto comunque la sua posizione applicata alla rapidità mettono in apprensione la Roma. Dal 90′ Orsolini sv

Soriano 6,5: gli manca ancora qualcosa negli ultimi metri, però come al solito è decisivo con i suoi movimenti, che la Roma fatica a leggere. Non dà punti di riferimento, fa saltare spesso la pressione giallorossa.

Hickey 6,5: un po’ più in difficoltà nell’economia totale della partita, leggermente in affanno su alcune situazioni ma mai in maniera eccessiva. E comunque anche lui bravo e attento, rapido nelle ripartenze. Cresce alla distanza.

Svanberg 7,5: anche lui però stasera non scherza, è ordinato e preciso, concentrato. Il gol è una vera e propria invenzione, sfrutta al massimo lo stop così così e fa prendere al pallone un giro spettacolare. Alta qualità anche da parte sua nella circolazione del pallone, poi gioca in scioltezza.

Skov Olsen 6: non incide in maniera clamorosa sulla partita, si limita a fare le cose in maniera precisa nello sviluppo della manovra, che passa più centralmente che sugli esterni. Poi ha qualche chance, ma non le sfrutta. Dall’80’ De Silvestri sv

ROMA

Rui Patricio 5,5: il Bologna non tira quasi mai in porta, però il gol del Bologna nasce da un rinvio decisamente frettoloso insieme a Smalling.

Mancini 6: sul gol di Dominguez forse non è precisissimo in uscita, o comunque abbastanza rapido. Per il resto non soffre particolarmente, anche se non è perfetto. Esce ammonito. Dal 73’ Vina 6: entra subito bene in partita, mette dentro più di qualche buonissimo pallone, come l’ultimo calibrato per Zaniolo. Un po’ lento a servire Mkhitaryan in occasione del rigore in fuorigioco.

Smalling 6: è lui il perno centrale della difesa, a tenere Barrow col fisico non fatica granché, controlla in maniera abbastanza tranquilla la situazione. Un paio di buone chiusure.

Ibanez 6: conferma anche lui la buonissima forma, sia fisica che mentale. È in fiducia, arriva dappertutto e gestisce sempre bene i tempi e il possesso del pallone.

Karsdorp 5,5: continua a commettere qualche errore di troppo in appoggio, nel primo tempo regala un paio di palloni non fantastici. In avanti si fa vedere poco, qualche cross interessante ma senza esagerare. Nervoso nel finale, si becca un giallo evitabilissimo che mette ulteriormente nei guai la Roma.

Veretout 5: parte bene, in fase di pressione è importante nel gioco della Roma. Soffre la qualità nella gestione della palla da parte del Bologna e comincia a correre a vuoto. Sbaglia sul gol di Svanberg, sparisce poi dalla partita. Dal 64′ Cristante 6: dai suoi piedi nasce una delle azioni più importanti nel secondo tempo, non è semplice rientrare dopo tanti giorni di Covid senza allenarsi in campo.

Mkhitaryan 6,5: continua a essere uno dei più attivi in campo, in quella posizione è coinvolto costantemente sia in costruzione che in ripartenza. E più di una volta riesce anche a liberarsi per il tiro, uno pericolosissimo su cui salva Skorupski. Si guadagna anche il rigore, ma era in offside.

Diawara 5: soffre anche lui il giro palla del Bologna, è poco in partita. Dal 45′ Perez 5: dopo il giallo e un colpo alla schiena praticamente sparisce.

El Shaarawy 5,5: anche nel primo tempo fatica a entrare in partita, non incide a sufficienza nelle giocate, a tratti diventa prevedibile. C’è da dire che di tutti gli uomini in campo con il modulo a tre è il più penalizzato, non è semplice per lui. Dal 52′ Shomurodov 5,5: parte abbastanza bene al suo ingresso, si fa vedere e si propone, salva un bel pallone in difesa ma poi nient’altro da segnalare.

Zaniolo 6: prende un sacco di ‘botte’, ci prova sempre più di tutti gli altri ma il Bologna copre bene e chiude gli spazi. Per lui non è semplice né esternamente né quando va centralmente o in area. Poca porta, tanta corsa e comunque qualità importante. Non arriva sul pareggio nel recupero per questione di millimetri, si prende un giallo per simulazione che era meglio evitare, anche se qualche dubbio resta.

Abraham 5,5: il giallo preso e che gli farà saltare l’Inter è fuori dal mondo. Partendo da questo, poi la prestazione è di sacrificio, d’appoggio e comunque di tante cose utili anche in area. Certo, l’errore in rifinitura dopo la scivolata di Soumaoro non si deve fare e pesa.

All.: Mourinho 5,5: il Bologna è una delle squadre più forti del campionato e gioca una partita quasi perfetta. Sfortunato in alcune episodi, poi anche qualche infortunio che gli nega Cristante e Pellegrini, poi pure El Shaarawy. Però torna a casa con zero punti e ora dovrà affrontare l’Inter, con il quarto posto che scivola via, senza Abraham, Pellegrini, Karsdorp e forse el Shaarawy.