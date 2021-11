Le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved prima del match dell’Arechi contro la Salernitana

Pavel Nedved è intervenuto al microfono di ‘Dazn’ prima del match Salernitana-Juventus valevole per la 15esima giornata di Serie A. Un match che i bianconeri devono vincere a tutti i costi per riscattare gli ultimi due ko consecutivi tra campionato e Champions, nonché per ridare un po’ di serenità a un ambiente scosso dal ‘terremoto’ plusvalenze.

Salernitana-Juventus, Nedved: “Plusvalenze? Hanno già parlato Agnelli ed Elkann. Da Morata ci aspettiamo più gol”

“Se questo è il momento più difficile degli ultimi anni? Non lo so, le annate sono diverse – ha risposto il vicepresidente bianconero – A volte pensi di essere forte e va tutto male, altre volte credi il contrario e invece va tutto bene”.

MORATA – “I nostri giocatori devono essere abituati alle critiche, credo che stia soddisfando Allegri ma da lui ci aspettiamo più gol. Da lui come dagli altri dell’attacco”.

PLUSVALENZE – “Se è stato fatto il passo più lungo della gamba? Non credo. Abbiamo rilasciato un comunicato molto chiaro. Agnelli ha parlato alla squadra, ai dipendenti. Oggi ha parlato anche l’azionista di maggioranza, John Elkann. Non è giusto quindi che dica altro. Possibili cambiamenti in società visto quanto sta succedendo? Non penso, in questi undici anni abbiamo vissuto tanti momenti difficili. Questo è uno in più e non è certo il peggiore. Posso solo dire che siamo onorati di rappresentare la Juve e che i giocatori non ci pensano. Loro sono concentrati sul campo”.