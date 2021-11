La vittoria non basta, furia sulla Juventus: “Soldi buttati”

Juventus in vantaggio a fine primo tempo sulla Salernitana ma c’è un bianconero che è nel mirino della critica

La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo sul campo della Salernitana con una rete di Dybala ma non basta ad evitare le critiche.

C’è in particolare un bianconero che è bersagliato sui social dai tifosi: “Soldi buttati” twitta un utente che proferisce anche un insulto non riportabile. Ma non è l’unico che sottolinea come la Juventus non abbia certo fatto un affare a riprenderlo dopo averlo ceduto dall’Everton.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, sorpasso da 40 milioni | C’è già l’offerta

Ecco alcuni tweet:

#juventus Il costo da spiegare è quello del cartellino di Kean. — Luca Viola (@LucaViola36) November 30, 2021

Kean mi fa rimpiangere Morata e ho detto tutto — Veritas Max (@araujopampanin) November 30, 2021

Kean a puntare l'uomo è, più o meno, bravo quanto me in matematica. Poco. — CHUCK🍷 (@iamalexandross) November 30, 2021

Non è questione di età o esperienza Kean è disperatamente scarso #SalernitanaJuventus #jvtblive — Bardo1962 (@bardo1962) November 30, 2021

Per le plusvalenze non lo so, ma sicuramente per esserci ricomprati quel brocco sopravvalutato di Kean meritiamo la B. #Juventus — Pucc8ne (@mediadrome) November 30, 2021

38 milioni per kean #Juventus — Mckennie si fa cose (@LucaFerrarini9) November 30, 2021

La @juventusfc ha comprato Morata e Kean pagandoli complessivamente più di 80 mln di euro, io penso che anche 80.000 lire erano troppi 🤭🤭🤭#SalernitanaJuventus @SerieA — Ciblan (@Ciblan3) November 30, 2021