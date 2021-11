Calciomercato Juventus e Inter, sorpasso da 40 milioni | C’è già l’offerta

Juventus e Inter vanno alla ricerca di un nome già di primo livello sul calciomercato. Sorpasso per il talento: c’è già l’offerta

Presente, ma anche futuro. Juventus e Inter si proiettano sul calciomercato, a caccia delle soluzioni giuste per rinforzare le loro rose. Rose in cui farebbe comodo un calciatore di grande qualità e talento come Karim Adeyemi.

Il giovanissimo attaccante del Salisburgo piace non poco a diversi club internazionali. In Italia, proprio Juve e Inter hanno manifestato grande interesse per il ragazzo. Ma, dopo gli ultimi mesi di livello veramente alto, i due club non sono assolutamente soli nella corsa al calciatore. In prima fila, infatti, è sempre più forte la presenza del Barcellona: i blaugrana sono balzati in pole position per il super talento del Salisburgo, pronti a sbaragliare la concorrenza con un’offerta molto importante.

Calciomercato Juventus e Inter, offerta per Adeyemi: il Barcellona va in pole

I club italiani vedono complicarsi la corsa al ragazzo. Il Barcellona, infatti, già da diverse settimane in prima fila per arrivare all’attaccante. Secondo quanto riporta ‘Sky Sports’, infatti, i blaugrana avrebbero già messo sul piatto una cifra da 40 milioni di euro per l’attaccante. Un avversario importante nella corsa al calciatore resta il Borussia Dortmund: i tedeschi avrebbero offerto, invece, 35 milioni di euro, ma con un ingaggio più alto. Il calciatore aspetta che la situazione si delinei, ma senza esporsi sulla sua preferenza. Di certo, i prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro.