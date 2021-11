Juventus, bocciatura definitiva per Allegri: “Troppo ego, gioca a caso”

Nuove critiche piovono su Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus spalle al muro e inchiodato alle sue responsabilità

A partire da stasera, la Juventus deve fare il possibile per rimettere a posto una classifica che si è nuovamente complicata dopo la sconfitta con l’Atalanta. Il ko con i bergamaschi a messo i bianconeri a 7 lunghezze dal quarto posto, non si può più sbagliare.

Sfida con la Salernitana cruciale per Allegri, chiamato a invertire la rotta. Il tecnico livornese attende risposte importanti dai suoi, ma ha delle precise responsabilità nel momento delicato della sua squadra. Il ritorno, fin qui, non è andato come sperato e c’è chi traccia un primo bilancio impietoso della sua seconda avventura bianconera.

Juventus, Adani duro su Allegri: “Dare solo palla a Dybala non basta”

Si tratta di Lele Adani, mai tenero con Allegri, che alla ‘BoboTV’ su ‘Twitch’ non risparmia l’ennesimo attacco frontale. Accusando l’allenatore innanzitutto di presunzione: “Non sarebbe tornato se non pensasse di avere la rosa migliore – spiega – E’ venuto per raccogliere, non per ricostruire. Deve combattere con il suo ego, dire che c’è stato un errore di valutazione sarebbe troppo facile. È lui quello che dice che conta solo vincere. Pensi che la gente sia stupida?”.

Nel mirino oltre alla gestione della rosa anche una proposta di gioco deficitaria. “Dopo l’Atalanta, come si può dire di aver fatto i complimenti ai ragazzi? L’Atalanta era al 30-40% delle sue possibilità, erano senza Gosens, Hateboer, Muriel, Koopmeiners. Non può bastare palla a Dybala e speriamo, oltretutto in tre vittorie su sei in campionato l’argentino non c’era. Con o senza Dybala, può sia vincere che perdere, perché il gioco è affidato al caso”.