DIRETTA Serie A, Salernitana-Juventus | Formazioni ufficiali: rivoluzione Allegri LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Colantuono e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita alla Salernitana nel turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A in una gara molto delicata.

Reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta, i bianconeri di Allegri sono costretti a vincere per non perdere troppo terreno rispetto al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions. Ma gli amaranto di Colantuono sognano il colpaccio per acuire la crisi dei piemontesi ed abbandonare l’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Arechi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, Capezzi, Coulibaly, Kechrida; Simy, Bonazzoli. All. Colantuono

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Kean. All. Allegri

CLASSIFICA: Napoli punti 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta* 31, Roma 25, Fiorentina* 24, Juventus 21, Lazio 21, Bologna 21, Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria* 15, Venezia* 15, Spezia 11, Genoa 10, Salernitana 8, Cagliari 8.

*una partita in più