DIRETTA Serie A, Atalanta-Venezia | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Venezia di Zanetti in tempo reale

L’Atalanta ospita il Venezia in una gara del turno infrasettimanale valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri di Gasperini sono la squadra più in forma del momento e vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per agganciare almeno momentaneamente l’Inter al terzo posto in classifica. Gli arancioneroverdi di Zanetti, invece, puntano ad ottenere un risultato positivo per tenere a distanza la zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Pessina, Pezzella; Pasalic; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Tessmann, Busio; Kiyine, Henry, Johnsen. All.: Zanetti

CLASSIFICA: Napoli punti 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta 28, Roma 25, Fiorentina 21, Juventus 21, Lazio 21, Bologna 21, Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Salernitana 8, Cagliari 8