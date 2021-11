Calciomercato Juventus, Berardi a gennaio: indizio clamoroso

Calciomercato Juventus: rispunta il nome di Domenico Berardi in vista di gennaio. Tutti i dettagli

Torna subito in campo la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera sarà impegnata questa sera a Salerno, contro il fanalino di coda Salernitana, per mettersi subito alle spalle il doppio, pesantissimo, ko con Chelsea e Atalanta.

Una sfida assolutamente da non fallire per la squadra di Allegri, che è scivolata a 7 punti di distanza dal quarto posto in classifica occupato proprio dalla squadra bergamasca. La vetta della classifica della Serie A, invece, è addirittura lontana ben 14 punti. Dybala e compagni non possono più sbagliare e, parallelamente, la dirigenza è già al lavoro in vista del calciomercato invernale. I recenti risultati hanno messo tutti sotto esame e in discussione verso la sessione di gennaio. E in entrata spunta anche il nome di Domenico Berardi: ecco l’indizio.

Calciomercato Juventus, l’indizio su Berardi a gennaio

L’esterno campione d’Europa con la Nazionale italiana sta trascinando il Sassuolo a suon di gol. In estate aveva già espresso la propria volontà di fare il definitivo salto, e sulle sue tracce c’è soprattutto il Milan. L’indizio, però, arriva dai bookmakers: stando all’agenzia ‘Sisal’, infatti, il trasferimento di Berardi alla Juventus già a gennaio è quotato ‘solo’ 7.50. Una quota in calo che fa rientrare anche i bianconeri nella corsa al talento del Sassuolo. Come noto, il club neroverde non fa comunque sconti: per acquistare Berardi serviranno almeno 30-35 milioni di euro.