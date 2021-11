La frase di Al Khelaifi che complica i piani di Donnarumma

Il presidente del Psg Nasser Al Khelaifi ha parlato di Mauricio Pochettino: la frase che complica il futuro di Gigio Donnarumma

I primi quattro mesi al Psg Gigio Donnarumma li aspettava decisamente diversi. Tanta panchina, molto polemiche, la sensazione che non tutto sta andando come doveva.

Il ballottaggio con Navas vede spesso l’ex Real Madrid prevalere e anche i compagni di squadra, come dimostra la reazione al gol subito contro il Saint-Etienne, sembrano preferire il portiere centroamericano. In questa situazione arrivano le frasi del presidente del Psg Nasser Al Khelaifi che ha parlato a margine della cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro sui rumors sulla panchina parigina. “Pochettino è qui e noi siamo contenti di lui – le sue parole -. Non mi piacciono tutte le voci, non sono vere. Zidane è un allenatore top ma non ci sono stati contatti”.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma ‘fatto fuori’ | Ecco come stanno le cose

Il Psg conferma Pochettino: cambia il futuro di Donnarumma

Frasi che confermano quindi in panchina Mauricio Pochettino e potrebbero avere ripercussioni anche sul futuro di Donnarumma. Con la permanenza del tecnico argentino, il portiere italiano potrebbe vedersi relegato ancora troppo spesso in panchina, visto la preferenza per Keylor Navas. Una situazione non facile ma che potrebbe segnare il futuro prossimo dell’estremo difensore ex Milan.

Con oltre metà stagione ancora da disputare, la situazione potrebbe ancora cambiare ma dovesse confermarsi la linea tracciata in questi primi mesi, Donnarumma potrebbe valutare l’addio al Psg.