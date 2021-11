Calciomercato Juventus, brivido Champions: rischio addio per due big

Calciomercato Juventus, la nuova battuta d’arresto preoccupa i bianconeri: il quarto posto è a rischio e così il futuro di due big

Già quinta sconfitta in campionato per la Juventus dopo 14 giornate. Un rendimento del genere in casa bianconera non avveniva dalla stagione 1998/99 e fa suonare gravi campanelli d’allarme.

La sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta ha allargato a 7 punti il divario dal quarto posto, quello che appare il vero obiettivo stagionale dei bianconeri di Allegri. Il tecnico livornese ha sempre insistito sul rendimento europeo e sulla necessità di centrare almeno gli ottavi di finale di Champions League e non a caso. Gli introiti della principale competizione europea sono infatti vitali per il club, che anche in questa stagione, come nella scorsa, rischia di rimanerne fuori. A maggio, il quarto posto è stato raggiunto all’ultima giornata, ora occorre rimontare per non mettere le casse in enorme difficoltà.

Calciomercato Juventus, ‘buco’ da 80 milioni senza Champions: ecco chi può partire

Dal 2012 a oggi, la Juventus ha incassato mediamente 80 milioni da ogni partecipazione alla Champions. La forbice è andata dai 45-50 milioni delle edizioni più sottotono, fino ai 120 milioni di quelle in cui si è raggiunta la finale. E’ chiaro che un buco del genere andrebbe colmato in qualche modo e a fine stagione, dunque, il futuro di alcuni big sarebbe più in bilico che mai. A cominciare da Federico Chiesa.

Il talento della Nazionale, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha estimatori in Inghilterra pronti a presentare una offerta cospicua. Si è parlato dell’interessamento del Chelsea ma non solo. Occhio anche al futuro di de Ligt, il cui ingaggio, come noto, pesa notevolmente sulla situazione finanziaria bianconera.