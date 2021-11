Pagelle e tabellino di Roma-Torino, match valido per la 14esima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22

Roma

Rui Patricio 6: poco sollecitato, bravo con i pugni in uscita ma non sempre preciso con i piedi. Ma una sicurezza.

Mancini 6: soffre un po’ quando viene preso in mezzo e i giocatori del Torino dialogano stretto a limite, Karsdorp non lo aiuta granché. Ma nel complesso riesce a tenere senza grandi affanni, la Roma gioca bassa e alla fine

Smalling 6,5: appare in affanno in alcuni frangenti, non proprio reattivo inizialmente. Gli manca ancora un po’ di ritmo, tutto giustificabile. Ma poi cresce sensibilmente, diventa un muro importante a ribattere Belotti, che deve muoversi alla larga da lui. Di testa non ne sbaglia una.

Ibanez 7: da diverse partite è il migiore in difesa, una conferma anche stasera. Attento e concentrato, concreto e preciso, tosto quando serve e bravo anche a supportare l’azione offensiva.

Karsdorp 6: quando Mourinho ha detto che aveva paura di guardare il contachilometri per le tante energie spese dall’olandese forse intendeva proprio quello che abbiamo visto stasera. È stanco, è innegabile, ma anche stasera dà il fritto pur con qualche defaillance. Il momento è delicato, deve tenere duro.

Diawara 5: buttato dentro una volta ogni tanto, non è sempre facile farsi trovare pronto, anche se lui un po’ se ne approfitta. Sbaglia parecchio, è lento, molle, rincorre in continuazione e pure male. Un pesce fuor d’acqua.

Mkhitaryan 7: un altro giocatore in quella posizione. Una precisione e una qualità estrema in tutte le uscite, che danno così puntualmente il via a ripartenze pericolosissime. Accompagna spesso i contropiedi, una presenza costante e coinvolta nel gioco.

Pellegrini sv: un peccato che debba fermarsi dopo poco tempo. Non stave bene, ma Mourinho ha rischiato e non è stato ripagato. Dal 15′ Perez 5,5: non proprio quello visto con lo Zorya, è stato decisamente più timido e ingolfato. Normalissimo, visto che il Torino non è lo Zorya e di spazi ne ha lasciati pochi. Dal 93′ Kumbulla sv

El Shaarawy 6: sempre un po’ sacrificato con questo sistema di gioco, penalizzato. Commette qualche errore di imprecisione in appoggio, non è particolarmente in palla anche perché deve preoccuparsi di altro. Si guadagna il rigore cancellato poi dal Var. Da premiare per lo spirito di abnegazione. Dall’87’ Vina sv

Zaniolo 7: un’altra ottima prova, senza grandi compiti difensivi può sprigionare tutta la sua forza in ogni ripartenza, fungendo da punto di riferimento offensivo, spesso imprendibile anche in mezzo a due-tre. Prende una marea di ‘botte’ e di falli, diversi neanche gli sono stati concessi. A volte un po’ solo, costretto a fare da solo. Lucido anche nell’ultimo passaggio, assist per Abraham e velo decisivo. Tanti altri bei segnali, gli manca solo il gol in campionato.

Abraham 6,5: stavolta è cinico, perché ha sostanzialmente una sola occasione e la sfrutta al massimo. Per il resto partita solita di sacrificio, ad aprire gli spazi a Zaniolo, niente di trascendentale ma vale oro.

All: Mourinho 6,5: il Torino gioca meglio, la Roma accetta e cerca di sfruttare tutte le ripartenze ma i granata si chiudono sempre bene e rinculano con velocità. Abraham stavolta è cattivo, anche se lui e Zaniolo a volte sono un po’ isolati. Una partita non brillantissima, ma tre punti di un’importanza incredibile vista la vittoria dell’Atalanta. Con Bologna e soprattutto Inter servirà di più, ma anche vittorie così fanno bene.