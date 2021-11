Nel post-partita di Milan-Sassuolo è intervenuto Stefano Pioli che ha commentato la gara persa a San Siro

Stefano Pioli si è soffermato sulla sfida odierna persa dal suo Milan contro il Sassuolo. Il tecnico a ‘Dazn’ ha detto: “Ci è mancata lucidità, soprattutto nell’area avversaria. Dovevamo gestire meglio il vantaggio, ma abbiamo commesso un errore che stiamo pagando a caro prezzo. Se in due partite abbiamo preso 7 gol qualcosa non ha funzionato. La squadra non era ne poco attenta ne poco concentrata. Mentalmente però non siamo stati così lucidi. Nella nostra fase difensiva spesso sono richiesti gli uno contro uno. Oggi li abbiamo persi anche per le loro qualità. Non è mai responsabilità di un unico reparto, abbiamo perso palloni che dovevamo gestire meglio”.

FLORENZI – “Ragazzo fantastico che si mette a disposizione di squadra e allenatore. All’inizio l’ho schierato alto, poi dopo una manciata di partite mi ha detto ‘mister quando mi fai giocare nel mio ruolo?’. Credo che oggi avesse un avversario difficile ma lo ha controllato bene. Sta crescendo di condizione”.

SQUADRA – “Vedo facce giuste dopo due sconfitte. Non credo nemmeno che l’approccio alla partita sia stato sbagliato. Siamo consapevoli delle nostre qualità e dei nostri difetti e dobbiamo lavorare. Nelle ultime due partite abbiamo fatto qualcosa in meno un po tutti ma noi vogliamo tornare a vincere. Vogliamo affrontare il doppio impegno. Oggi hanno giocato 5 giocatori che non hanno giocato a Madrid. Non siamo stati lucidi nella gestione del vantaggio e si è complicata”.

TIFOSI – “Loro sono stati in partita fino alla fine. Continuiamo così”.