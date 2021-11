Milan-Sassuolo, Pioli: “Ecco perché gioca Bakayoko”

Milan-Sassuolo, i rossoneri vogliono tornare a vincere per confermarsi in vetta alla classifica: le parole di Pioli

Il Milan ritorna a San Siro, contro il Sassuolo, per riprendere il filo interrotto in campionato dopo il pari con l’Inter e la sconfitta con la Fiorentina.

Ai rossoneri servono i tre punti, per confermarsi in testa alla classifica, in attesa del posticipo di stasera tra Napoli e Lazio. A pochi minuti dall’inizio del match, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ il tecnico milanista Stefano Pioli, presentando la gara e le sue scelte di formazione.

Milan-Sassuolo, Pioli: “Bakayoko in crescita, mi è piaciuto”

Sorprende la scelta di Bakayoko a centrocampo accanto a Bennacer. Ecco la spiegazione di Pioli: “Parte dall’inizio perché mi è piaciuto con il suo ingresso a Madrid e ha qualità che oggi ci possono essere utili. Ha bisogno di trovare continuità. Sarà una gara difficile. Cercheremo di essere propositivi quando avremo il pallone per mettere in difficoltà un Sassuolo che gioca molto la palla, quando non avremo la palla non li faremo giocare puliti”.