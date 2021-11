DIRETTA Serie A, Udinese-Genoa 0-0 | Palla gol clamorosa fallita da Ekuban LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Gotti e il Genoa di Shevchenko in tempo reale

L’Udinese ed il Genoa si affrontano nel lunch match in chiave salvezza valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri di Gotti vogliono tornare a vincere dopo il ko contro il Torino per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Mentre i rossoblu vanno a caccia dei primi punti della gestione Shevchenko dopo la sconfitta all’esordio in panchina del tecnico ucraino contro la Roma. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto. All.: Luca Gotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All.: Andriy Shevchenko.

CLASSIFICA: Napoli e Milan 32 punti, Inter 31*, Atalanta 28, Roma 22, Juventus*, Lazio e Fiorentina 21*, Verona e Empoli 19*, Bologna 18, Torino 17, Sassuolo, Sampdoria* e Venezia 15*, Udinese 14, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari* e Salernitana* 8.

*Una partita in più