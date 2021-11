DIRETTA Serie A, Spezia-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Per la quattordicesima giornata della Serie A, scontro importante tra lo Spezia di Thiago Motta e il Bologna di Sinisa Mihajlovic

Scende in campo, per questa domenica in cui si disputano alcune delle partite valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, lo Spezia e il Bologna.

I padroni di casa, guidati da Thiago Motta, sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta di Gasperini, la terza nelle ultime cinque partite, e hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Anche i rossoblu di Sinisa Mihajlovic arrivano all’appuntamento dopo un ko, in questo casalingo, contro il Venezia di Paolo Zanetti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-BOLOGNA

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Reca, Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Strelec, Nzola, Antiste. All. Thiago Motta

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Napoli e Milan 32 punti, Inter 31*, Atalanta 28, Roma 22, Juventus*, Lazio e Fiorentina 21*, Verona e Empoli 19*, Bologna 18, Torino 17, Sassuolo, Sampdoria*, Udinese* e Venezia* 15, Spezia 11, Genoa* 10, Cagliari* e Salernitana* 8.

*Una partita in più