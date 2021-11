DIRETTA Serie A, Roma-Torino | Segui la cronaca LIVE

Dopo la vittoria, e il passaggio del turno, in Conference League, la Roma di José Mourinho torna in campo per la quattordicesima giornata di Serie A e ospita il Torino

Il rotondo 4-0 contro lo Zorya in Conference League ha portato in dote alla Roma di José Mourinho, oltre al passaggio del turno, anche il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham. Adesso si torna in campo per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A e nella Capitale arriva il Torino.

Nella giornata precedente, i giallorossi hanno battuto il Genoa a domicilio con la doppietta del giovanissimo Felix Afena-Gyan, una vittoria che mancava dal 27 ottobre scorso (2-1 sul campo del Cagliari). Di contro, i granata di Ivan Juric, che veleggiano a quota 17 punti a metà classifica, hanno sconfitto tra le mura amiche l’Udinese di Luca Gotti grazie ai gol di Brekalo e Bremer. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-TORINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham All. Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

CLASSIFICA: Napoli* e Milan 32 punti, Inter 31, Atalanta 28, Roma* 22, Juventus, Lazio* Bologna e Fiorentina 21, Verona e Empoli 19, Sassuolo 18, Torino* 17, Sassuolo, Sampdoria, Udinese e Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari e Salernitana 8.

*Una partita in meno