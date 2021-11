Pagelle e tabellino della sfida Venezia-Inter andata in scena al Pier Luigi Penzo e valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

L’Inter non si ferma. I nerazzurri sbancano il Penzo grazie a Calhanoglu-Lautaro e, almeno momentaneamente, riducono a un solo punto il distacco dalle capoliste Milan e Napoli.

Venezia-Inter, le Pagelle: Calhanoglu decisivo, male Mazzocchi. Correa sciupa l’occasione

VENEZIA

Romero 7 – Sul tiro di Calhanoglu può solo provarci, nella ripresa esce coi tempi giusti su Dzeko murandogli la conclusione in porta e dice no a Dimarco.

Mazzocchi 5 – Impazzisce tra Perisic, Dimarco e tutti gli altri. (Dal 61′ Johnsen 6,5 – Mette un po’ in difficoltà Dimarco con la sua velocità).

Caldara 6,5 – Molto bene nei duelli, positivo in generale l’impatto con l’attacco interista. A testa alta.

Ceccaroni 6 – Fa il possibile e anche oltre per tenere a bada Dzeko.

Haps 6 – Nella prima frazione non dà sfogo a Darmian, ma nemmeno grandi margini a Barella. Mura sulla linea il colpo di testa di Skriniar. Un braccio di troppo allo scadere regala il rigore per il due a zero di Lautaro.

Busio 6 – Gioca con troppa leggerezza in situazioni dove invece servono determinazione e giocate semplici. Nella ripresa si riscatta e Zanetti lo tiene in campo.

Vacca 6,5 – Bravo nel far uscire il Venezia e ad orientare le giocate. Poco assistito. (Dal 71′ Tessmann 6,5 – Entra con decisione e ci prova con buona qualità)

Ampadu 5 – Va a intermittenza, non approfittando della poca brillantezza di Barella. (Dall’85’ Crnigoj sv)

Aramu 6,5 – Zanetti gli chiede di più, ma bisogna dire che la sua presenza in campo si vede tutta. Sfiora il gol con un missile da fuori area deviato da Handanovic. (Dal 71′ Henry 5,5 – Troppo fumoso)

Okereke 6 – Solo o quasi contro un muro, ma non sfigura muovendosi comunque bene su tutto il fronte offensivo. (Dall’85’ Forte sv)

Kiyine 6,5 – Dà una grande mano in fase difensiva ed è quello che ci prova di più fino alla fine.

All. Zanetti 6,5 – Le ha provate tutto per far male all’Inter, mancate qualità e cattiveria là davanti. Non il coraggio, che ha il merito di aver trasmesso ai suoi.

INTER

Handanovic 6,5 – Salva su Aramu, per il resto serata tranquilla.

Skriniar 7 – Dirompente e pressoché insuperabile. Spaventa solo la stazza.

Bastoni 6,5 – Preferito a Ranocchia, svolge con autorevolezza e precisione il lavoro che spetta di solito a de Vrij.

Dimarco 6,5 – Gli manca la zampata finale ma ha una elettricità che fa bene all’Inter e mette apprensione al Venezia fino a quando ha avuto ossigeno. Ora il rinnovo.

Darmian 6 – Forse la benzina è scarsa, oppure accusa del tutto la serata no di Barella. Costretto a uscire per un guaio probabilmente muscolare. (Dal 71′ Dumfries 5,5 – Non fa meglio di Darmian

Barella 6 – Ci prova, ma gli riesce davvero poco. Meglio nella ripresa, a sinistra. Meriterebbe un po’ di riposo, ma ci mettiamo nei panni di Inzaghi: come si fa a lasciarlo fuori per mettere Gagliardini? (Dall’81’ Gagliardini sv)

Brozovic 7 – Gioca con la tranquillità e l’esperienza di chi sa cosa e come fare.

Calhanoglu 7 – Dà l’impressione di aver svoltato nel derby. Terzo gol consecutivo, un gol bello, difficile e pesante. Esce a inizio ripresa perché acciaccato. (Dal 57′ Vecino 6 – Si butta bene negli spazi, pur senza incidere)

Perisic 6,5 – Gli manca un po’ lo spunto finale rispetto alle gare precedenti, però si conferma tra i più pericolosi quando ha la palla fra i piedi.

Correa 5 – Non sfrutta l’occasione concessagli da Inzaghi. Troppo statico, Dzeko sembra quasi giocar da solo là davanti. (Dal 57′ Lautaro Martinez 6 – Carbura troppo tardi. Ma all’ultimo secondo scaccia la paura dal dischetto).

Dzeko 6,5 – Si sbatte dentro e fuori dall’area, a tutto campo, sempre non per se stesso ma per la squadra. Romero gli chiude lo specchio, ma uno come lui poteva far meglio.

All. Inzaghi 6,5 – La sua Inter gioca ormai a memoria, da grandissima squadra e si avvicina alla vetta. Unica pecca, non imputabile a Inzaghi: averla tenuta aperta fino alla fine. Sulle scelte poco o nulla da dire, in campo la squadra migliore perché l’Inter non poteva permettersi di perdere punti.

Arbitro Marinelli 6,5 – Partita non complicata che il fischietto di Tivoli dirige con la giusta autorevolezza. Nel finale non dà rigore all’Inter, poi al Var si ravvede. E’ l’unica sbavatura della gara.

TABELLINO

VENEZIA-INTER 0-2

33′ Calhanoglu, 94′ rig. Lautaro

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi (61′ Johnsen), Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca (71′ Tessmann), Ampadu (85′ Crnigoj); Aramu (71′ Henry), Okereke (85′ Forte), Kiyine. All.: Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian (71′ Dumfries), Barella (81′ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (57′ Vecino), Perisic (81′ D’Ambrosio); Dzeko, Correa (57′ Lautaro Martinez). All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

VAR: Irrati

AMMONITI: Aramu, Zanetti

NOTE: 4′ recupero st