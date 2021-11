Il ribaltone UFFICIALE che inguaia il Milan | Decisione presa

Novità importante in vista di Milan-Sassuolo per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo

Il match tra Milan e Sassuolo è uno dei più interessanti della giornata di Serie A iniziata ieri sera. Significati diversi per i rossoneri, che devono confermare il primo posto sperando in uno scivolone del Napoli che ospita la Lazio, i neroverdi devono rialzarsi dopo un inizio non proprio positivo.

Ma Milan-Sassuolo in queste ore si è già giocata in qualche modo anche a livello burocratico e di giustizia sportiva. C’era attesa infatti anche per il risultato di una brevissima partita, emesso dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale. “Nell’udienza di oggi, a seguito del reclamo d’urgenza presentato dal Sassuolo Calcio contro la squalifica del calciatore neroverde Davide Frattesi, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del club, annullando quindi la sanzione inflitta a Frattesi. Il centrocampista neroverde sarà dunque disponibile per il match di domani contro il Milan”, si legge sul sito ufficiale degli emiliani. Frattesi era stato squalificato per espressioni blasfeme. Un pericolo in più per il Milan, che dovrà affrontare uno dei giocatori migliori e più in forma del Sassuolo in questa stagione.