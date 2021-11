Juventus-Atalanta, Gasperini dà una brutta notizia: “I tempi si allungano”

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine di Juventus-Atalanta, gara che ha visto i bergamaschi espugnare Torino

Gian Piero Gasperini ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Juventus-Atalanta, gara vinta dai bergamaschi: “Il regalo lo hanno fatto a me, alla società, a loro stessi, a tutta la città di Bergamo visto che era dall’1989 che non vincevamo a Torino. Una gara molto fisica, abbiamo giocato per lo meno alla pari”.

COSA E’ CAMBIATO – “Sull’Atalanta si sono dette tante cose, ma stiamo facendo bene dall’inizio altrimenti non avremmo 28 punti. C’è stato qualche episodio non favorevole, ma non siamo stati mai in difficoltà. Magari c’è stato un momento di emergenza con tanti giocatori adattati in tanti ruoli e lo abbiamo pagato. La squadra ha sempre giocato su livelli molto buoni”.

MATURITA’ – “Ci sono stati momenti in cui eravamo fuori diversi difensori contemporaneamente. Ora che abbiamo recuperato tutti i difensori, è chiaro che reggiamo anche in quelle situazioni. Se reggiamo fisicamente l’urto di alcuni momenti della gara abbiamo poi la capacità di creare”.

GOSENS – “Dobbiamo avere più pazienza. Le cose si sono allungate, speravamo di accorciare: si parlava di gennaio, speravamo di ridurre ma vediamo questa settimana. Non vogliamo rischiare perché è un infortunio complicato e anomalo”.

SENSAZIONI – Ho la sensazione che la partita lo facciamo. Questi anni di Europa ci hanno dato consapevolezza, abbiamo giocato su campi difficili, contro squadre forti. Abbiamo preso qualche grossa scoppola, ma è servita. Questa sera abbiamo saputo tenere una gara che era molto equilibrata.

ZAPATA – “E’ un grandissimo. Sono molto contento perché è cresciuto come personalità, come maturità, come fiducia in se stesso e come continuità. Pensavamo fosse molto in alto, questa stagione sta sorprendendo di più”.