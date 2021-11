Juventus-Atalanta, due assenze per Allegri: ecco la lista dei convocati

Juventus-Atalanta: il club bianconero ha reso nota la lista dei convocati per la sfida alla squadra di Gasperini. Due assenti

Juventus investita in queste ore dal caso plusvalenze. In attesa di nuovi sviluppi, però, oggi torna in campo la squadra di Massimiliano Allegri. Alle 18.00, all’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno l’Atalanta di Gasperini.

La Juve ha diramato la lista dei convocati di Allegri per la sfida all’Atalanta. Come annunciato ieri in conferenza, il tecnico recupera Chiellini, Bernardeschi e Dybala rispetto alla Lazio. Gli unici indisponibili sono De Sciglio e Ramsey, oltre a Danilo che si rivedrà solo nel 2022. Ecco la lista completa:

Questi i convocati di Allegri:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Pellegrini, De Winter;

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Kulusevski, Bernardeschi, Chiesa;

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge.