Conte sbotta: “Io spendaccione? Mi viene da ridere”

Conte ha rilasciato una lunga intervista a ‘SportWeek’. L’ex tecnico dell’Inter è tornato a parlare anche della sua esperienza in nerazzurro

Antonio Conte senza filtri in una lunga intervista rilasciata a ‘SportWeek’. Il tecnico del Tottenham è tornato a parlare anche della sua ultima avventura all’Inter, conclusa bruscamente dopo la conquista dello scudetto.

A chi afferma che Conte è uno “spendaccione”, l’allenatore ex Juventus e Inter ha risposto così: “Mi viene da ridere. Io nella mia carriera ho sempre fatto guadagnare i club dove ho allenato, non spendere. Ho lavorato con giovani da formare, atleti svalutati o da ricostruire, calciatori che non avevano vinto nulla fino a quel momento. In carriera ho chiesto un solo giocatore che è stato pagato tanto, Lukaku. E lo chiesi in base agli obbiettivi che mi erano stati prefissati, ovvero spezzare l’egemonia della Juventus e far vincere di nuovo l’Inter”.

Inter, senti Conte: “Dove vado io costruisco sempre qualcosa e lascio una mentalità vincente”

Conte sembra voler togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo il brusco addio all’Inter: “Guardiamo però a quanto è stato venduto Lukaku: quasi il doppio. Stesso discorso per Hakimi. Ma potrei citarle tanti esempi all’Inter: la valorizzazione di Barella, Bastoni, di Lautaro che quando sono arrivato io nemmeno giocava… Dove vado io costruisco sempre qualcosa e lascio un solco, un’etica del lavoro, una mentalità vincente”.