Diretta Venezia-Inter | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Venezia-Inter, posticipo di sabato della quattordicesima giornata di Serie A

Reduce dalla doppia e preziosa vittoria contro Napoli e Shakhtar, l’Inter scende in campo questa sera per lanciare un nuovo assalto alla vetta della classifica. Ospiti del Venezia, i nerazzurri cercano i tre punti per portarsi momentaneamente ad un solo punto di distacco dalla squadra campana e dal Milan. I padroni di casa, dal canto loro, stanno vivendo un momento molto positivo e mister Zanetti spera nel terzo successo consecutivo dopo quelli contro Roma e Bologna. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Venezia-Inter

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Kiyine. All.: Zanetti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, J. Correa. All.: Simone Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan 32 punti, Inter e Atalanta 28, Roma 22, Juventus, Lazio e Fiorentina 21, Verona e Empoli 19, Bologna 18, Torino 17, Sassuolo, Sampdoria e Venezia 15, Udinese 14, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari e Salernitana 8.