DIRETTA Serie A, Empoli-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Fiorentina fa visita all’Empoli in un derby toscano molto delicato valido per la 14esima giornata del campionato di Serie A.

Da una parte i viola di Italiano vogliono dare seguito alla bella vittoria ottenuta contro il Milan per portarsi almeno per un giorno al quinto posto e proseguire la corsa ai posti che valgono le coppe europee. Dall’altro gli azzurri di Andreazzoli hanno bisogno di un risultato positivo dopo il ko contro il Verona per restare a distanza di sicurezza dal terzultimo posto. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Castellani’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Di Francesco; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

CLASSIFICA: