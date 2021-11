Diretta Sampdoria-Verona | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Samdporia-Verona, gara della quattordicesima giornata di Serie A

La vittoria contro la Salernitana ha dato una boccata d’ossigeno alla Sampdoria e a Roberto D’Aversa. In campo alle 15, i blucerchiati ospiteranno oggi il Verona. Letteralmente rinati grazie alla cura Tudor, gli scaligeri hanno conquistato 19 punti in classifica e in caso di vittoria supererebbero momentaneamente la Juventus, impegnata alle 18 contro l’Atalanta. Calciomercato.it seguirà la sfida di Marassi in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Verona

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Thorsby; Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Casale, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Verona 19, Bologna 18, Torino 17, Empoli 16, Sassuolo 15, Venezia 15, Udinese 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari* e Salernitana* 7 * una partita in più