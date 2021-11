Diretta Cagliari-Salernitana | Formazioni ufficiali e cronaca live

La quattordicesima giornata di Serie A si apre con Cagliari-Salernitana, scontro salvezza che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Archiviata la tre giorni europea, la Serie A torna subito in campo con l’anticipo del venerdì. La quattordicesima giornata si apre con un autentico scontro salvezza, un appuntamento da non fallire per entrambi gli allenatori.

Dopo il prezioso pareggio in casa del Sassuolo, il Cagliari ospita questa sera la Salernitana. Appaiate in classifica a quota sette punti, le due squadre cercano lo scatto da tre punti per abbandonare l’ultimo posto della classifica. Una sfida che, dunque, ha quasi il sapore di ultima spiaggia per Mazzarri e Colantuono, chiamati a stagione in corso, ma ancora incapaci di dare la scossa utile a risollevare la stagione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cagliari-Salernitana

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Nandez, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Gondo; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Verona 19, Bologna 18, Torino 17, Empoli 16, Sassuolo 15, Venezia 15, Udinese 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 7.