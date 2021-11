Calciomercato Inter, Vecino ai saluti: quattro piste a sorpresa

Vecino resta al centro dei rumors di calciomercato Inter. Poco impiegato da Inzaghi, può andare via a gennaio: non c’è solo il Napoli

In scadenza di contratto a giugno, Matias Vecino potrebbe anticipare il suo addio all’Inter nella sessione invernale di calciomercato. Nell’ultima sosta per le Nazionali, il centrocampista uruguaiano aveva espresso il suo malcontento per lo scarso impiego in questa stagione.

Simone Inzaghi lo ha relegato ad ultima scelta in mediana. Nelle ultime cinque partite tra Serie A e Champions League, in particolare, Vecino è sempre rimasto in panchina. Ultima apparizione negli ultimi 18 minuti del match contro l’Empoli in campionato lo scorso 27 ottobre. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto del Napoli, dove ritroverebbe il suo mentore Spalletti, ma spuntano anche pretendenti all’estero. Secondo il portale iberico ‘El Gol Digital’, infatti, l’uruguagio sarebbe finito nel mirino degli spagnoli del Valencia, che dovranno fare però i conti con la concorrenza dei tedeschi del Borussia Dortmund e degli inglesi dell’Aston Villa.