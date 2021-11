CMIT TV | Notti Europee: SEGUI il post partita di Lazio e Roma!

In campo Europa e Conference League: diretta sul nostro canale Twitch per il post partita di Lokomotiv Mosca-Lazio e Roma-Zorya

Tornano le notti europee, con Roma e Lazio impegnate in Conference League ed Europa League. Saremo in diretta con la CMIT TV, come sempre sul nostro canale Twitch, per il post-partita, il commento e le pagelle del match.

Conduce Marco Giordano, affiancato dal nostro Marco Deiana. Inoltre avremo anche in collegamento Ciro Troise per il racconto del Maradona-day a Napoli. Come ospiti ci saranno Fabio Massimo Splendore del ‘Corriere dello Sport’ e Gabriele ‘Gabboman’.