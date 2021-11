Juventus, Allegri sorride: con l’Atalanta tre rientri in vista

Juventus chiamata a vincere con l’Atalanta, Massimiliano Allegri può ritrovare tre pedine importanti con i bergamaschi

La Juventus deve dimenticare in fretta il pesante ko in Champions League contro il Chelsea e ripartire subito. Ora c’è il campionato, con un confronto fondamentale per la corsa almeno per il quarto posto.

Scontro diretto sabato contro l’Atalanta, un appuntamento da non fallire per Allegri e soci per accorciare le distanze con le squadre al di sopra in classifica. Il tecnico livornese può guardare con fiducia all’appuntamento con gli orobici, con il rientro di componenti importanti della squadra che si avvicina.

Juventus-Atalanta, Chiellini e Dybala scalpitano

Paulo Dybala era già tornato in campo a gara in corso con il Chelsea, ma ha concrete chances di partire da titolare. Si scalda anche Giorgio Chiellini, che vuole fare di tutto per esserci. Decisivi saranno l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani per definire le sue condizioni, al momento Bonucci e de Ligt sembrano ancora in vantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Allegri scagionato: “Ecco il problema della Juventus”

Infine, Mattia De Sciglio è altrettanto sulla via del recupero. Il laterale è pienamente recuperato e sarà valutato anche lui nelle prossime ore, non dovrebbe scendere in campo da titolare ma sarà a disposizione, pronto a subentrare in caso di bisogno.