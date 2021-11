CM.IT | Il Genoa chiama Sabatini, l’ex Bologna ci pensa: le ultime

Walter Sabatini sta valutando la proposta del Genoa, in cerca di un direttore sportivo per il suo nuovo progetto

La 777 Partners lavora al futuro del Genoa. Dopo aver affidato la panchina ad Andriy Shevchenko e la presidenza ad Alberto Zangrillo, il club rossoblù ora ha bisogno di un direttore sportivo d’esperienza per rilanciare il progetto tecnico.

Si era parlato di Luis Campos e Gianluca Petrachi, e Calciomercato.it ha anticipato l’interesse per Sebastian Schindzielorz. Negli ultimi giorni, inoltre, il Grifone si è mosso per provare a convincere un evergreen del calcio italiano: Walter Sabatini.

Calciomercato, il Genoa chiama Sabatini: possibilità anche all’estero

L’ex romanista ha deciso di lasciare il Bologna a settembre, ma la voglia di tornare a mettersi in gioco ancora una volta non gli manca. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Sabatini ha ricevuto la proposta genoana e la sta valutando seriamente, ma dopo la recentissima esperienza con i rossoblù, non ne esclude una all’estero.

Il dirigente potrebbe cogliere una delle opportunità presentategli fuori dall’Italia, scenario che gli consentirebbe di non ritrovarsi immediatamente rivale del club felsineo, al quale si sente ancora molto legato. Il Genoa, però, lo ha messo in cima alla sua lista e nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per tentare di persuaderlo a gettarsi nell’ennesima avventura italiana della sua lunghissima carriera.