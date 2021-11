Lazio, il ritorno di Immobile: ora la decisione spetta a Sarri

La Lazio può ritrovare Immobile, fuori da prima della pausa: l’attaccante scalpita, ma la decisione definitiva spetta a Sarri

La Lazio non può fare a meno di Ciro Immobile. Verdetto inequivocabile per i biancocelesti dopo la sconfitta con la Juventus, in cui senza il centravanti la squadra di Sarri non ha praticamente mai calciato in porta.

Dopo l’assenza forzata in Nazionale e nel big match dell’Olimpico, il bomber scalpita e sta riprendendo la condizione. Vuole esserci a tutti i costi domani contro la Lokomotiv Mosca, in una gara spartiacque del percorso della Lazio in Europa League.

Lazio, Immobile verso Mosca: il punto

A questo punto, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, la palla passa a Sarri. Il tecnico sa che si tratta di un giocatore essenziale per sviluppare e capitalizzare le trame offensive, ma c’è anche il timore di rischiarlo, in una gara dalle condizioni climatiche avverse per il gran freddo. Il problema al polpaccio è superato e Immobile partirà sicuramente per la Russia, si sceglierà poi se lanciarlo dal primo minuto o preservarlo e rischiarlo eventualmente solo a gara in corso, per il timore di ricadute. Anche perché poi all’orizzonte ci sarà un altro big match contro il Napoli.