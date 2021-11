DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Milan | Segui la cronaca LIVE

Il Milan di Stefano Pioli vola a Madrid e fa visita all’Atletico di Diego Pablo Simeone per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League

Dopo la prima sconfitta patita in campionato, contro la Fiorentina di Italiano e Vlahovic, il Milan fa visita all’Atletico Madrid per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League.

È davvero l’ultima spiaggia per i rossoneri di Stefano Pioli per sperare ancora in un difficilissimo passaggio agli ottavi di finale della Champions League, in attesa anche di sapere il risultato di Liverpool-Porto, le altre squadre che compongono il gruppo B. Stesso discorso anche per gli uomini di Diego Pablo Simeone, attualmente al terzo posto in classifica con 4 punti, uno in meno dei lusitani di Sergio Conceiçao. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-MILAN

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Suarez, Griezmann. All. Simeone

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA GRUPPO B: Liverpool 12 punti; Porto 5, Atletico Madrid 4; Milan 1