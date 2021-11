Champions League, Inter-Shakhtar 2-0: Dzeko rompe la ‘maledizione’

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Inter-Shakhtar Donetsk, valida per la quinta giornata del gruppo D di Champions

Serata di grande Champions per l’Inter che ha ospitato a San Siro lo Shakhtar Donetsk per la quinta giornata della fase a gironi. Gara spettacolare sin da subito con diverse occasioni fallite dalla truppa di Inzaghi nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Ad aprire le danze è Barella che spara alto un rigore in movimento in avvio prima del gol annullato a Perisic per fuorigioco di Darmian.

Il festival delle chance sciupate prosegue con prima con Dzeko, poi con Lautaro Martinez ed infine ancora con l’attaccante bosniaco, che conferma la maledizione Shakhtar.

Inter Shakhtar, Dzeko vale un successo prezioso

La musica cambia però nella ripresa grazie al cambio di marcia, soprattutto in zona gol, impresso dall’Inter che nel giro di 6 minuti, tra il 61′ e il 67′ va in rete due volte con due splendide giocate di un grande Edin Dzeko, assistito nel caso della seconda marcatura da un sontuoso Perisic. Nel finale tanti cambi, il palo di Dodo e gestione per l’Inter che incamera tre punti pesantissimi.

INTER-SHAKHTAR 2-0

RETI: 60′ e 66′ Dzeko

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian (78′ D’Ambrosio), Barella (78′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu (86′ Calhanoglu), Perisic (86′ Dimarco); Lautaro (67′ Correa), Dzeko. All.: Inzaghi

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Marlon, Matviyenko; Tete (79′ Marlos), Stepanenko (45′ Marcos Antonio), Maycon; Pedrinho (72′ Bondarenko), Solomon; Fernando (79′ Mudryk). All.: De Zerbi

ARBITRO: Hategan (ROM)

VAR: Dingert (GER)

AMMONITI: Vitao

NOTE: 2′ recupero pt; 3′ st

CLASSIFICA GRUPPO D: Inter* 10 punti; Real Madrid 9; Sheriff Tiraspol 6; Shakhtar Donetsk* 1

*una partita in più