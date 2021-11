L’Inter e il rinnovo di Brozovic: nuovo annuncio di Marotta

Beppe Marotta torna a parlare dei rinnovi e della trattativa con Marcelo Brozovic: l’annuncio prima di Inter-Shakhtar

Tiene sempre banco in casa Inter la situazione legata al futuro di Marcelo Brozovic. Dopo quelli di Lautaro e Barella, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per il rinnovo del contratto del croato, ancora in scadenza nel prossimo giugno.

A ‘Sky Sport’, nel pre partita di Inter–Shakhtar Donetsk, Beppe Marotta è tornato a parlare della trattativa. Ecco le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

BROZOVIC E RINNOVI – “Siamo consapevoli di offrire un club appetibile. L’Inter ha una storia e un palmarès da rispettare e queste cose non si trovano altrove. I nostri giocatori hanno capito questo e sono ottimista sui rinnovi. Dopo Barella e Lautaro proseguiremo con gli altri”.

PERISIC E DARMIAN – “Il loro è un percorso di crescita, di giocatori maturi ed esperti. Non ci vedo nulla di straordinario perché sono due giocatori importanti”.

CICLO VINCENTE – “Il ciclo iniziato con Conte e poi con Inzaghi va avanti, a livello nazionale ed europeo. C’è consapevolezza dei mezzi e di poter raggiungere i traguardi. Gli ottavi di Champions sono il primo obiettivo stagionale”.

MESI DIFFICILI – “Abbiamo attraversato mesi difficili, situazioni da superare, e lo abbiamo fatto con garanzie dalla proprietà. Il nostro coraggio è stata la caratteristica più importante. Abbiamo scelto un allenatore giovane e abbiamo composto una rosa che ha risposto alle nostre aspettative: non sempre chi spende di più vince. I giocatori sono maturi per affrontare tutte le competizioni, anche la più prestigiosa come la Champions”.